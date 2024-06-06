Франція підтримує вступ України до ЄС, але це станеться не відразу, - Макрон
Франція підтримує вступ України до Європейського союзу, однак "це станеться не відразу".
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час інтерв'ю французьким ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
"Ми підтримуємо кандидатство України на вступ до Європейського союзу", - сказав Макрон.
Він зазначив, що Франція відіграла провідну роль у підтримці України як кандидата на вступ до ЄС.
"Ми продовжимо це робити. Це можливість для України провести всі реформи, необхідні для вступу до Євросоюзу. Але це станеться не відразу", - додав французький президент.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, у грудні 2023 року ЄС офіційно підтримав відкриття переговорів з Україною про вступ.
Нещодавно Politico написало про те, що у Євросоюзі хочуть, щоб переговори з Україною розпочалися до 1 липня.
Про те, чи розпочнуться переговори про вступ України до ЄС цього літа і чи варто чекати великих новин від Вашингтонського саміту НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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