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Франція підтримує вступ України до ЄС, але це станеться не відразу, - Макрон

Франція, Четвер 06 червня 2024 22:11
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Франція підтримує вступ України до ЄС, але це станеться не відразу, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Франція підтримує вступ України до Європейського союзу, однак "це станеться не відразу".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час інтерв'ю французьким ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Ми підтримуємо кандидатство України на вступ до Європейського союзу", - сказав Макрон.

Він зазначив, що Франція відіграла провідну роль у підтримці України як кандидата на вступ до ЄС.

"Ми продовжимо це робити. Це можливість для України провести всі реформи, необхідні для вступу до Євросоюзу. Але це станеться не відразу", - додав французький президент.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2023 року ЄС офіційно підтримав відкриття переговорів з Україною про вступ.

Нещодавно Politico написало про те, що у Євросоюзі хочуть, щоб переговори з Україною розпочалися до 1 липня.

Про те, чи розпочнуться переговори про вступ України до ЄС цього літа і чи варто чекати великих новин від Вашингтонського саміту НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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