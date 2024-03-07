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Франция поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - Атталь

Четверг 07 марта 2024 02:18
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Франция поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - Атталь Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Власти Франции поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря НАТО на выборах этого лета.

Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Французский чиновник во время своего визита в Нидерланды на совместной с Рютте пресс-конференции объяснил поддержку со стороны Парижа, в частности опытом главы голландского правительства и способность создавать коалиции.

"Конечно мы поддерживаем кандидатуру Марка Рютте в НАТО, учитывая его опыт, способность создавать очень широкую коалицию и способность действовать ради нашей коллективной безопасности", - сказал Атталь.

В свою очередь Рютте высказался о поддержке Украины, и отметил "решающую" важность "выйти из тупика в Конгрессе (США, - ред.) относительно 60 миллиардов долларов" для продолжения финансирования помощи, ныне блокируемой в Палате представителей республиканцами.

"Я убежден, что вне зависимости от того, победит Байден или Трамп, Соединенные Штаты будут продолжать всячески сотрудничать с НАТО, а также с Украиной", - заявил Рютте.

Кандидаты на пост генсека НАТО

Напомним, полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга завершаются 1 октября 2024 года.

Ранее страны-члены Североатлантического альянса обсуждали разные варианты новых руководителей блока. Среди возможных претендентов был и бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, но его кандидатуру не поддержали в США.

Кроме того, ходили слухи о назначении генсеком руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Дании Мэтта Фредериксена, главы правительства Эстонии Каи Каллас и премьера Испании Педро Санчеса.

22 февраля Politico сообщило, что президент США Джо Байден поддерживает назначение Марка Рютте на пост генсека НАТО по истечении срока полномочий Столтенберга.

Ранее в марте западные СМИ также писали, что предполагаемое назначение Рютте новым генсеком НАТО этим летом получило предварительное одобрение Вашингтона, Лондона, Парижа и Берлина.

Между тем министр иностранных дел страны Петер Сиярто заявил о том, что Будапешт не поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО.

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НАТО Франция Марк Рютте
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