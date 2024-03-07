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Франція підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - Атталь

Четвер 07 березня 2024 02:18
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Франція підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - Атталь Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Влада Франції підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря НАТО на виборах цього літа.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Французький чиновник під час свого візиту до Нідерландів на спільній з Рютте прес-конференції пояснив підтримку з боку Парижа, зокрема, досвідом глави голандського уряду та здатність створювати коаліції.

"Звичайно, ми підтримуємо кандидатуру Марка Рютте в НАТО, враховуючи його досвід, здатність створювати дуже широку коаліцію та здатність діяти заради нашої колективної безпеки", - сказав Атталь.

Своєю чергою Рютте висловився про підтримку України, та відзначив "вирішальну" важливість "вийти з глухого кута в Конгресі (США, - ред.) щодо 60 мільярдів доларів" для продовження фінансування допомоги, що нині блокується у Палаті представників республіканцями.

"Я переконаний, що незалежно від того, переможе Байден чи Трамп, Сполучені Штати продовжуватимуть усіляко співпрацювати з НАТО, а також з Україною", - заявив Рютте.

Кандидати на пост генсека НАТО

Нагадаємо, повноваження чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга завершуються 1 жовтня 2024 року.

Раніше країни-члени Північноатлантичного альянсу обговорювали різні варіанти нових очільників блоку. Серед можливих претендентів був і колишній міністр оборони Британії Бен Воллес, але його кандидатуру не підтримали у США.

Крім того, ходили чутки про призначення генсеком керівника Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, прем'єра Данії Метта Фредеріксена, глави уряду Естонії Каї Каллас та прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

22 лютого Politico повідомило, що президент США Джо Байден підтримує призначення Марка Рютте на пост генсека НАТО після закінчення строку повноважень Столтенберга.

Раніше у березні західні ЗМІ також писали, що ймовірне призначення Рютте новим генсеком НАТО цього літа отримало попереднє схвалення Вашингтона, Лондона, Парижа і Берліна.

Між тим міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив про те, що Будапешт не підтримує кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО.

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НАТО Франція Марк Рютте
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