Венгрия против избрания Рютте на пост генсека НАТО, - Politico

Венгрия не поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического союза (НАТО), когда эта должность освободится в конце этого года.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что противодействие со стороны Будапешта добавляет неопределенности вокруг плана преемственности на высший пост в Альянсе. Треть из 31 страны-члена НАТО до сих пор не определилась с поддержкой Рютте, о поддержке которого заявили в США.

Издание напомнило, что премьер Нидерландов является давним критиком действующего венгерского правительства. В 2021 году Рютте осудил введенное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном новое антиЛГБТ-законодательство, заявив, что стране "больше нечего делать в Европейском Союзе". "Долгосрочная цель - поставить Венгрию на колени в этом вопросе", - сказал тогда голландский политик.

"Мы, безусловно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который ранее хотел поставить Венгрию на колени", - заявил Сийярто.

Замечания прозвучали за несколько дней до встречи венгерского премьера Виктора Орбана с Дональдом Трампом в США.

Издание напомнило, что Лондон, Париж и Берлин пообещали поддержать заявку Рютте на вступление в НАТО. Имея репутацию "шептуна Трампа", "Рютте в некоторых кругах будет рассматриваться как идеальный партнер в случае победы бывшего президента-скептика НАТО на выборах в США в ноябре".

Politico также отметило, что группа стран восточного фланга, близких к российской границе, остаются неуверенными в кандидатуре Рютте, но по другим причинам.

"Страны Балтии недовольны отсутствием обязательств Рютте по голландским оборонным расходам, тогда как президент Румынии Клаус Йоханнис недоволен длительным сопротивлением Нидерландов присоединению его страны к Шенгенской зоне. В прошлом месяце Йоханнис заявил союзникам, что решил бросить вызов Рютте", - пишет издание.

Кандидаты на пост генсека НАТО

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга завершаются 1 октября 2024 года.

Страны-члены Альянса обсуждали различные варианты новых руководителей Союза. Среди возможных претендентов был и экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес, однако его кандидатуру не поддержали в США.

Также ходили слухи о назначении генсеком руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Дании Мэтта Фредериксена, главы правительства Эстонии Каи Каллас и премьера Испании Педро Санчеса.

22 февраля Politico сообщило, что президент США Джо Байден поддерживает назначение Марка Рютте на пост генсека НАТО после окончания срока полномочий Столтенберга.

Издание Sky News сообщало, что Британия также поддерживает кандидатуру Рютте.

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