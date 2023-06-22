Министр обороны Британии Бен Уоллес не будет генсеком НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считался одним из главных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. У действующего главы Альянса Йенса Столтенберга в октябре 2023 года истекают полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

"Этого не произойдет", - заявил Бен Уоллес комментируя возможность своего назначения на должность генсека НАТО.

Издание отмечает, что кандидатуру главы министерства обороны Британии не поддержали Соединенные Штаты. Возможно, Белый Дом предпочитал премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, однако он уже дважды отказывался от должности генерального секретаря альянса. Также, среди недавних фаворитов СМИ называли главу правительства Дании Мэтте Фредериксен.

"Будущий преемник господина Столтенберга должен будет угодить и Макрону, и Байдену. Кто бы ни получил эту работу, ему придется иметь дело со многими нерешенными вопросами в НАТО", - сказал Уоллес.

По его словам, у многих стран нет желания достичь показателя расходов в 2% от ВВП на оборону.

Столтенберг может остаться генсеком НАТО

Многие среди союзников считают, что Йенс Столтенберг пока не может уйти со своего поста, поскольку вопрос о преемнике остается открытым. Дипломаты считают, что если НАТО не сможет найти ему замену в ближайшие несколько недель, глава Альянса, скорее всего, останется.

Официальный представитель США, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в администрации Байдена рассматривают возможность оставить Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО еще на год. Но он провел в должности уже почти 9 лет и недавно еще раз заявил, что не хотел бы оставаться генсеком.