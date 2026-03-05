Франция под прицелом: РФ готовит информационную атаку на выборы
Министерство обороны Франции предупреждает о возможном вмешательстве России в муниципальные выборы, которые пройдут 15 и 22 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.
Российские угрозы в цифровом пространстве
Французские спецслужбы отмечают высокий риск онлайн-манипуляций и дезинформации накануне выборов.
"Наиболее вероятными угрозами являются фейковые новости, информационные вбросы и попытки повлиять на электорат", — подчеркнули в ведомстве.
Речь идет о вмешательстве, направленном на подрыв доверия к политическим институтам и дестабилизацию избирательного процесса.
История цифрового давления
Ранее, в 2025 году, аналитики Insikt Group зафиксировали 140 сайтов, выдававших себя за французские СМИ, около 20 из них позиционировали себя как локальные издания.
Часть этих ресурсов распространяла фейки о причастности президента Эмманюэля Макрона к делам Джеффри Эпштейна, направленные на дискредитацию власти.
Инструменты российской пропаганды
За этими кампаниями стояла российская сеть дезинформации Storm-1516, которая активно использует социальные сети, поддельные сайты и технологии искусственного интеллекта для распространения фейков.
Для увеличения охвата Кремль применяет троль-фермы — сети автоматизированных и управляемых аккаунтов, создающих иллюзию массовой поддержки определенных нарративов.
Геополитические цели дезинформации
Эксперты подчеркивают, что активизация таких операций свидетельствует о системной стратегии: дискредитация демократических институтов, ослабление европейской солидарности и создание информационной нестабильности накануне ключевых выборов.
Наблюдается тенденция к масштабированию подобных кампаний в других странах Европы, включая Германию, где спецслужбы также фиксируют активизацию российских вмешательств.
Напоминаем, что французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро охарактеризовал нейтрализацию беспилотного аппарата рядом с авианосцем "Шарль де Голль" в шведских водах как "абсурдную провокацию" со стороны России.
Отметим, что Франция объявила о планах нарастить собственный ядерный потенциал на фоне сомнений в надежности гарантий безопасности со стороны США.