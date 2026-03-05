ua en ru
Франция под прицелом: РФ готовит информационную атаку на выборы

02:30 05.03.2026 Чт
2 мин
Россия готовит цифровую диверсию перед муниципальными выборами во Франции
aimg Никончук Анастасия
Франция под прицелом: РФ готовит информационную атаку на выборы Фото: флаг Франции (GettyImages)

Министерство обороны Франции предупреждает о возможном вмешательстве России в муниципальные выборы, которые пройдут 15 и 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Читайте также: Опыт Украины напугал Европу: 10 стран срочно готовят планы эвакуации на случай войны

Российские угрозы в цифровом пространстве

Французские спецслужбы отмечают высокий риск онлайн-манипуляций и дезинформации накануне выборов.

"Наиболее вероятными угрозами являются фейковые новости, информационные вбросы и попытки повлиять на электорат", — подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о вмешательстве, направленном на подрыв доверия к политическим институтам и дестабилизацию избирательного процесса.

История цифрового давления

Ранее, в 2025 году, аналитики Insikt Group зафиксировали 140 сайтов, выдававших себя за французские СМИ, около 20 из них позиционировали себя как локальные издания.

Часть этих ресурсов распространяла фейки о причастности президента Эмманюэля Макрона к делам Джеффри Эпштейна, направленные на дискредитацию власти.

Инструменты российской пропаганды

За этими кампаниями стояла российская сеть дезинформации Storm-1516, которая активно использует социальные сети, поддельные сайты и технологии искусственного интеллекта для распространения фейков.

Для увеличения охвата Кремль применяет троль-фермы — сети автоматизированных и управляемых аккаунтов, создающих иллюзию массовой поддержки определенных нарративов.

Геополитические цели дезинформации

Эксперты подчеркивают, что активизация таких операций свидетельствует о системной стратегии: дискредитация демократических институтов, ослабление европейской солидарности и создание информационной нестабильности накануне ключевых выборов.

Наблюдается тенденция к масштабированию подобных кампаний в других странах Европы, включая Германию, где спецслужбы также фиксируют активизацию российских вмешательств.

Напоминаем, что французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро охарактеризовал нейтрализацию беспилотного аппарата рядом с авианосцем "Шарль де Голль" в шведских водах как "абсурдную провокацию" со стороны России.

Отметим, что Франция объявила о планах нарастить собственный ядерный потенциал на фоне сомнений в надежности гарантий безопасности со стороны США.

