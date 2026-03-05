Франция под прицелом: РФ готовит информационную атаку на выборы

Министерство обороны Франции предупреждает о возможном вмешательстве России в муниципальные выборы, которые пройдут 15 и 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Российские угрозы в цифровом пространстве

Французские спецслужбы отмечают высокий риск онлайн-манипуляций и дезинформации накануне выборов.

"Наиболее вероятными угрозами являются фейковые новости, информационные вбросы и попытки повлиять на электорат", — подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о вмешательстве, направленном на подрыв доверия к политическим институтам и дестабилизацию избирательного процесса.

История цифрового давления

Ранее, в 2025 году, аналитики Insikt Group зафиксировали 140 сайтов, выдававших себя за французские СМИ, около 20 из них позиционировали себя как локальные издания.

Часть этих ресурсов распространяла фейки о причастности президента Эмманюэля Макрона к делам Джеффри Эпштейна, направленные на дискредитацию власти.

Инструменты российской пропаганды

За этими кампаниями стояла российская сеть дезинформации Storm-1516, которая активно использует социальные сети, поддельные сайты и технологии искусственного интеллекта для распространения фейков.

Для увеличения охвата Кремль применяет троль-фермы — сети автоматизированных и управляемых аккаунтов, создающих иллюзию массовой поддержки определенных нарративов.

Геополитические цели дезинформации

Эксперты подчеркивают, что активизация таких операций свидетельствует о системной стратегии: дискредитация демократических институтов, ослабление европейской солидарности и создание информационной нестабильности накануне ключевых выборов.

Наблюдается тенденция к масштабированию подобных кампаний в других странах Европы, включая Германию, где спецслужбы также фиксируют активизацию российских вмешательств.