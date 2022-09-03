Удари окупантів по мостах у Миколаєві - спроба залякати місцевих, - Кім

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Я вважаю, що це терор, тому що вони хотіли залякати населення і, скажімо так, у складі своєї інформаційної політики чи війни намагалися це продавати у себе в Росії", - пояснив керівник військової адміністрації.

Кім вважає, росіяни тероризують жителів Миколаєва, хочуть здійняти паніку, щоб потім використати її у своїй пропаганді.

Окупаційні війська нещодавно намагалися пошкодити Інгульський та Варварівський мости, проте безуспішно. Ворожі снаряди не влучили.

Нагадаємо, що Миколаєві майже щоденно обстрілюється російськими солдатами. Зокрема, 28 серпня окупанти вдарили по місту, а також обстріляли околицю села Широке та Любомирівку. В результаті атаки постраждав чоловік.

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