ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ вперше показали, як самохідні гаубиці Caesar б'ють ворога в Україні

Новость на русском →
Київ, Середа 25 травня 2022 00:06
ЗСУ вперше показали, як самохідні гаубиці Caesar б'ють ворога в Україні САУ Caesar (Фото: gagadget.com)
Автор: Константин Широкун

Збройні Сили України показали, як вже активно використовують самохідні гаубиці Caesar для знищення техніки та командних пунктів окупантів. Артилеристи ЗСУ швидко опанували новими САУ, фактично всього за кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

ЗСУ вперше показали, як самохідні гаубиці Caesar б'ють ворога в Україні

САУ встановлені на колісному шасі, що робить їх мобільними та маневреними. Автоматизована система самоприв'язки й самонаведення на ціль полегшує роботу розрахунку.

ЗСУ вперше показали, як самохідні гаубиці Caesar б'ють ворога в УкраїніCaesar має досить високу скорострільність-5 пострілів у хвилину і високу купчастість стрільби. Може використовуватися кілька типів боєприпасів калібру 155 мм, що застосовуються в країнах НАТО.

ЗСУ вперше показали, як самохідні гаубиці Caesar б'ють ворога в Україні

Раніше ми писали, яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни. ЗСУ отримують західну військову техніку "натовського" зразка і калібру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Збройні сили України
NEWS
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України