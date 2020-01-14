Франція спростовує плани про передачу чорних ящиків збитого Boeing

Іран поки не звертався до Франції з приводу передачі чорних скриньок збитого українського літака для подальшої розшифровки. Про це у Twitter повідомило Бюро дослідження і аналізу безпеки цивільної авіації Франції.

Повідомляється, що на сьогодні тривають дискусії між усіма зацікавленими сторонами.

"На даний момент не було запропоновано виконати розшифровку даних з чорних скриньок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше офіційний представник Верховного суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїлі заявив, що чорні ящики збитого українського літака будуть відправлені до Франції. Крім того, стало відомо, що Іран створить спеціальну структуру для розслідування авіакатастрофи літака української компанії МАУ.

У той же час президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне заявив, що чорні ящики збитого в Ірані українського літака передадуть Україні.

"Сьогодні вірогідність того, що вони (чорні ящики, - ред.) будуть розшифровуватися в Україні, значно вище. У іранської сторони вже немає підстав щось приховувати", - зазначив Дихне.

За його словами, за тими фактами, які є у комісії, приховати Іран вже нічого не зможе.