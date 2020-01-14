Франция опровергает планы о передаче черных ящиков сбитого Boeing

Иран пока не обращался к Франции по поводу передачи черных ящиков сбитого украинского самолета для дальнейшей расшифровки. Об этом в Twitter сообщило Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции.

Сообщается, что на сегодня продолжаются дискуссии между всеми заинтересованными сторонами.

"На данный момент не было предложено выполнить расшифровку данных черных ящиков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что черные ящики сбитого украинского самолета будут отправлены во Францию. Кроме того, стало известно, что Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ.

В то же время президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что черные ящики сбитого в Иране украинского самолета передадут Украине.

"Сегодня вероятность того, что они (черные ящики, - ред.) будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать", - отметил Дыхне.

По его словам, по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть Иран уже ничего не сможет.