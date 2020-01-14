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У Тегерані пройшла зустріч авіаційних чиновників Ірану, України та Канади

Новини » Політика     14.01.2020 - 12:22
У Тегерані пройшла зустріч авіаційних чиновників Ірану, України та Канади
Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

Подробиці зустрічі поки не повідомляються

В рамках розслідування катастрофи українського літака МАУ в Тегерані пройшла зустріч авіаційних чиновників Ірану, України та Канади. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що у вівторок представники авіації Ірану, України та Канади провели нараду в рамках розслідування авіакатастрофи МАУ. В той же час ніяких додаткових подробиць, про що йшла мова на нараді, не наводиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран створить окрему структуру для розслідування катастрофи МАУ. Зокрема, президент Ірану Хасан Рухани доручив сформувати спеціальний суд. Він також назвав авіакатастрофу МАУ в результаті ракетного удару "великою помилкою".

Раніше також повідомлялося, що Україна розглядає можливість скликання Ради безпеки ООН щодо збитого літака МАУ. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, для цього необхідно визначити чи була атака на український літак навмисною або випадковою.

"Від цієї оцінки залежить напрямок наших дій. У кожного дипломатичного процесу повинна бути своя логіка і послідовність", - заявив Данілов.

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