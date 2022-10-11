Франция направит войска и технику для укрепления обороны НАТО в Восточной Европе

Франция усилит оборону НАТО в Восточной Европе при помощи своей техники и солдат. В частности, в несколько стран региона будут направлены танки и боевые машины пехоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, которое приводит CNN.
По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о развертывании войск в нескольких странах Восточной Европы в понедельник, 10 октября, на фоне массовых ракетных ударов россиян по городам Украины.
Министр рассказал, что Франция отправит в Румынию усиленную роту бронемашин пехоты, а также эскадрон танков Charles Leclerc. Там уже размещено около 750 французских солдат.
Также Лекорню отметил, что истребители Rafale будут размещены в Литве, а усиленная рота легкой пехоты - в Эстонии.
Напомним, ранее стало известно, что Макрон предложил Евросоюзу создать специальный фонд для военной помощи Украине.
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