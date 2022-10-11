RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция направит войска и технику для укрепления обороны НАТО в Восточной Европе

Фото: Себастьян Лекорню, министр обороны Франции (twitter.com/SebLecornu)
Автор: Иван Носальский

Франция усилит оборону НАТО в Восточной Европе при помощи своей техники и солдат. В частности, в несколько стран региона будут направлены танки и боевые машины пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, которое приводит CNN.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о развертывании войск в нескольких странах Восточной Европы в понедельник, 10 октября, на фоне массовых ракетных ударов россиян по городам Украины.

Министр рассказал, что Франция отправит в Румынию усиленную роту бронемашин пехоты, а также эскадрон танков Charles Leclerc. Там уже размещено около 750 французских солдат.

Также Лекорню отметил, что истребители Rafale будут размещены в Литве, а усиленная рота легкой пехоты - в Эстонии.

Напомним, ранее стало известно, что Макрон предложил Евросоюзу создать специальный фонд для военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОФранцияЭммануэль МакронВосточная Европаракетный удар