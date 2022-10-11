Франция направит войска и технику для укрепления обороны НАТО в Восточной Европе

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о развертывании войск в нескольких странах Восточной Европы в понедельник, 10 октября, на фоне массовых ракетных ударов россиян по городам Украины.

Министр рассказал, что Франция отправит в Румынию усиленную роту бронемашин пехоты, а также эскадрон танков Charles Leclerc. Там уже размещено около 750 французских солдат.

Также Лекорню отметил, что истребители Rafale будут размещены в Литве, а усиленная рота легкой пехоты - в Эстонии.