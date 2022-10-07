Макрон предложил создать фонд ЕС на 100 млн евро для покупки оружия Украине

Евросоюз намерен создать специальный фонд в размере 100 млн евро для закупки оружия и военной техники украинской армии.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я предложил странам Евросоюза учредить новый фонд в размере 100 млн евро, который бы позволил Украине покупать вооружение у европейских производителей", - заявил Макрон. Новый фонд даст ВСУ возможность непосредственно коммуницировать с производителями и приобретать у них вооружение. Также президент Франции подтвердил готовность предоставить Украине дополнительные САУ Caesar.