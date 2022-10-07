Макрон предложил создать фонд ЕС на 100 млн евро для покупки оружия Украине
Евросоюз намерен создать специальный фонд в размере 100 млн евро для закупки оружия и военной техники украинской армии.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я предложил странам Евросоюза учредить новый фонд в размере 100 млн евро, который бы позволил Украине покупать вооружение у европейских производителей", - заявил Макрон.
Новый фонд даст ВСУ возможность непосредственно коммуницировать с производителями и приобретать у них вооружение. Также президент Франции подтвердил готовность предоставить Украине дополнительные САУ Caesar.
Ранее сообщалось, что Франция рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных самоходных артиллерийских орудий Caesar. Президент Эммануэль Макрон заявил, что продолжит поддержку Украины.
Также мы писали, что Франция готовится поставить Украине новую партию САУ Caesar, взятых из заказа для Дании.
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