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Франція направить війська та техніку для зміцнення оборони НАТО у Східній Європі

Фото: Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції (twitter.com/SebLecornu)
Автор: Іван Носальський

Франція посилить оборону НАТО у Східній Європі за допомогою своєї техніки та солдатів. Зокрема, до кількох країн регіону буде направлено танки та бойові машини піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, яку наводить CNN.

За його словами, президент Франції Еммануель Макрон ухвалив рішення про розгортання військ у кількох країнах Східної Європи у понеділок, 10 жовтня, на тлі масових ракетних ударів росіян по містах України.

Міністр розповів, що Франція відправить до Румунії посилену роту бронемашин піхоти, а також ескадрон танків Charles Leclerc. Там уже розміщено близько 750 французьких солдатів.

Також Лекорню зазначив, що винищувачі Rafale будуть розміщені у Литві, а посилена рота легкої піхоти - в Естонії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Макрон запропонував Євросоюзу створити спеціальний фонд для військової допомоги Україні.

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