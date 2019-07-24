Франція, Італія і Данія підтримали військово-морську місію в Перській затоці

Франція, Італія і Данія підтримують пропозицію Британії про створення військово-морської місії під керівництвом Європи для забезпечення безпеки перевезень через Ормузьку протоку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

Як зазначається, ідею про створення військово-морської місії Британія представила перед послами ЄС.

"Запит Британії, а не Вашингтона, полегшує європейцям згуртування навколо цього. Свобода судноплавства дуже важлива, вона відокремлена від кампанії США щодо максимального тиску на Іран", - йдеться у повідомленні..

Повідомляється, що ця місія буде включати не тільки кораблі, а й літаки, безпосередньо зі своїми італійськими, іспанськими, французькими та німецькими колегами.

Нідерланди, Іспанія наразі ще вивчають цю ідею. У Берліні говорять, що міністр закордонних справ Гайко Маас тісно спілкується зі своїми британськими та французькими колегами, щоб "зробити внесок в безпеку" Перської затоки, в тому числі в галузі безпеки на морі.

Нагадаємо, держсекретар США Майкл Помпео заявив, що держави з різних регіонів увійдуть в коаліцію, яку створює Вашингтон для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

РБК-Україна писало, що голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант обговорював зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом і французьким Жан-Ів Ле Дріаном ситуацію із затриманням Іраном британського танкера в Ормузькій протоці.