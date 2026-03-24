Филиппины ввели чрезвычайное положение в энергетике из-за войны на Ближнем Востоке

По его словам, конфликт между США, Израилем и Ираном, а также фактическая блокировка Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов поставок нефти - создали "неизбежную угрозу доступности и стабильности" энергоснабжения страны.

Филиппины импортируют около 98% нефти из Персидского залива, поэтому с начала боевых действий цены на бензин и дизель в стране выросли более чем вдвое.

В связи с этим правительство получило расширенные полномочия для стабилизации ситуации. В частности, создан специальный комитет, который будет контролировать распределение топлива, продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости.

Кроме того, власти смогут напрямую закупать нефтепродукты, чтобы избежать перебоев с поставками.

По словам министра энергетики Шарон Гарин, запасов топлива в стране хватит примерно на 45 дней. Она также отметила, что Филиппины временно больше будут полагаться на угольные электростанции из-за роста цен на сжиженный природный газ.

На фоне кризиса правительство уже ввело ряд мер экономии: субсидии для водителей, сокращение паромных рейсов и четырехдневная рабочая неделя для государственных служащих.

Объявленное чрезвычайное положение будет действовать в течение одного года, если оно не будет отменено или продлено.