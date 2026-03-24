Филиппины ввели чрезвычайное положение в энергетике из-за войны на Ближнем Востоке

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил национальное чрезвычайное положение в энергетике из-за резкого роста цен на топливо на фоне войны на Ближнем Востоке.
По его словам, конфликт между США, Израилем и Ираном, а также фактическая блокировка Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов поставок нефти - создали "неизбежную угрозу доступности и стабильности" энергоснабжения страны.
Филиппины импортируют около 98% нефти из Персидского залива, поэтому с начала боевых действий цены на бензин и дизель в стране выросли более чем вдвое.
В связи с этим правительство получило расширенные полномочия для стабилизации ситуации. В частности, создан специальный комитет, который будет контролировать распределение топлива, продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости.
Кроме того, власти смогут напрямую закупать нефтепродукты, чтобы избежать перебоев с поставками.
По словам министра энергетики Шарон Гарин, запасов топлива в стране хватит примерно на 45 дней. Она также отметила, что Филиппины временно больше будут полагаться на угольные электростанции из-за роста цен на сжиженный природный газ.
На фоне кризиса правительство уже ввело ряд мер экономии: субсидии для водителей, сокращение паромных рейсов и четырехдневная рабочая неделя для государственных служащих.
Объявленное чрезвычайное положение будет действовать в течение одного года, если оно не будет отменено или продлено.
Напомним, на днях командующий Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил, что американские силы уничтожили радарную базу и наблюдательные посты Ирана, с которых осуществлялся контроль за Ормузским проливом. По его словам, это должно сделать судоходство в регионе более безопасным.
В то же время Саудовская Аравия предложила альтернативный маршрут для экспорта нефти в обход Ормузского пролива - через порт Янбу в Красном море. Однако этот вариант ограничен, поскольку пропускная способность трубопровода не позволяет транспортировать большие объемы сырья.