Франция и Филиппины подписали военную сделку из-за напряженностей с Китаем
Франция и Филиппины подписали сделку, которая облегчает взаимные военные визиты, так как Манила пребывает в поиске партнеров на фоне претензий Китая на Южно-Китайское море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В Минобороны Филиппин рассказали, что церемония подписания состоялась в продаже во время встречи министра обороны Гильберта Теодора-младшего и министра вооруженных сил и министра по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.
"Соглашение значительно укрепит двустороннее сотрудничество и обеспечит надлежащий уровень правовой защиты совместной деятельности Вооруженных сил Филиппин и Вооруженных сил Франции", - говорится в заявлении.
Также представители обсудили текущие региональные проблемы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море и призвали к мирному урегулированию споров, а также укреплению цепочек поставок в условиях кризиса.
Bloomberg отмечает, что Филиппины заключили аналогичные военные соглашения с Японией и Новой Зеландией при администрации президента Фердинанда Маркоса-младшего, дополнив соглашения с Австралией и США.
На данный момент страна укрепляет свои позиции в Южно-Китайском мире, где Китай предъявляет обширные претензии, включая территории, которые согласно утверждению Филиппин, являются частью его исключительной экономической зоны.
В свою очередь Франция стремится предложить Филиппинам оборонную технику, включая подводные лодки и корабли береговой охраны.
Другие интересные факты
Напомним, почти год назад в СМИ появилась информация, что армия Китая высадилась на необитаемый спорный риф Сэнди-Кей в Южно-Китайском море. Он расположен в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин на острове Титу.
Также отметим, что согласно Bloomberg, в апреле войска Японии впервые со времен Второй мировой войны примут участие в военных учениях на Филиппинах.