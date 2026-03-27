ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Франция и Филиппины подписали военную сделку из-за напряженностей с Китаем

05:30 27.03.2026 Пт
2 мин
Сделка значительно укрепит двустороннее сотрудничество и уровень защиты
aimg Эдуард Ткач
Франция и Филиппины подписали военную сделку из-за напряженностей с Китаем Фото: представители стран обсудили текущие региональные проблемы безопасности (Getty Images)

Франция и Филиппины подписали сделку, которая облегчает взаимные военные визиты, так как Манила пребывает в поиске партнеров на фоне претензий Китая на Южно-Китайское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Филиппины ввели чрезвычайное положение в энергетике из-за войны на Ближнем Востоке

В Минобороны Филиппин рассказали, что церемония подписания состоялась в продаже во время встречи министра обороны Гильберта Теодора-младшего и министра вооруженных сил и министра по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.

"Соглашение значительно укрепит двустороннее сотрудничество и обеспечит надлежащий уровень правовой защиты совместной деятельности Вооруженных сил Филиппин и Вооруженных сил Франции", - говорится в заявлении.

Также представители обсудили текущие региональные проблемы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море и призвали к мирному урегулированию споров, а также укреплению цепочек поставок в условиях кризиса.

Bloomberg отмечает, что Филиппины заключили аналогичные военные соглашения с Японией и Новой Зеландией при администрации президента Фердинанда Маркоса-младшего, дополнив соглашения с Австралией и США.

На данный момент страна укрепляет свои позиции в Южно-Китайском мире, где Китай предъявляет обширные претензии, включая территории, которые согласно утверждению Филиппин, являются частью его исключительной экономической зоны.

В свою очередь Франция стремится предложить Филиппинам оборонную технику, включая подводные лодки и корабли береговой охраны.

Другие интересные факты

Напомним, почти год назад в СМИ появилась информация, что армия Китая высадилась на необитаемый спорный риф Сэнди-Кей в Южно-Китайском море. Он расположен в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин на острове Титу.

Также отметим, что согласно Bloomberg, в апреле войска Японии впервые со времен Второй мировой войны примут участие в военных учениях на Филиппинах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Франция Китай Филиппины
Новости
