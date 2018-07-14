Збірна Бельгії посіла третє місце на ЧС-2018

Команда обіграла Англію

ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь бельгійців

Москва. 14 липня. INTERFAX.RU - Футболісти збірної Бельгії добилися перемоги над командою Англії у матчі за третє місце Чемпіонату світу-2018.

Зустріч, що пройшла в Петербурзі в суботу, завершилася з рахунком 2:0 на користь бельгійців. У їх складі голи провели Томас Маньє (4-я хвилина) і Еден Азар (82).

Таким чином, збірна Бельгії стала бронзовим призером чемпіонату світу в Росії.

У фіналі зіграють команди Франції та Хорватії. Матч відбудеться на полі московського стадіону "Лужники" в неділю, 15 липня.

Нагадаємо, тренер збірної Росії Станіслав Черчесов радився з наставником української національної команди Андрієм Шевченком перед стартовим матчем ЧС-2018.