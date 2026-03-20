ВМС Франции задержали танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море
Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер, который связывают с так называемым "теневым флотом" России. Судно подозревают в попытке обойти международные санкции, используя чужой флаг.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети Х.
"Мы придерживаемся курса. Сегодня утром в Средиземном море французский флот поднял на борт новое судно "теневого флота "Дейна". Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война России", - написал Макрон.
Танкер "Дейна", по данным французских властей, двигался из российского порта в Мурманске.
Корабль шел под флагом Мозамбика, однако французские военные заподозрили, что он использует его незаконно. Судно перехватили в западной части Средиземного моря.
La Marine française a arraisonné ce matin en Méditerranée un nouveau bateau de la flotte fantôme, le Deyna.
La guerre en Iran ne détournera pas la France du soutien à l'Ukraine où la guerre d'agression de la Russie se poursuit....
Операцию провели совместно с союзниками из Великобритании.
По данным французских властей, танкер принадлежит к сети судов, которые используются для транспортировки нефти в обход ограничений. Такие корабли часто меняют флаги, маршруты и регистрацию, чтобы скрыть происхождение груза.
"Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся получить прибыль и финансировать военные усилия России", - отметил Макрон.
Задержание танкеров "теневого флота" РФ
Напомним, в январе береговая охрана США задержала танкер Olina. Это судно принадлежало к "теневому флоту" и специализировалось на экспорте подсанкционной нефти из РФ в Китай, Индию и Турцию, скрывая свой флаг (в частности, выдавая себя за судно Восточного Тимора).
В феврале американские военнослужащие задержали еще один танкер российского "теневого флота" в Индийском океане. Речь о судне Aquila II.
Французские военные 22 января провели спецоперацию и задержали в Средиземном море танкер "теневого флота", который направлялся из России.