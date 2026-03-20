ВМС Франции задержали танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер, который связывают с так называемым "теневым флотом" России. Судно подозревают в попытке обойти международные санкции, используя чужой флаг.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети Х .

"Мы придерживаемся курса. Сегодня утром в Средиземном море французский флот поднял на борт новое судно "теневого флота "Дейна". Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война России", - написал Макрон.

Танкер "Дейна", по данным французских властей, двигался из российского порта в Мурманске.

Корабль шел под флагом Мозамбика, однако французские военные заподозрили, что он использует его незаконно. Судно перехватили в западной части Средиземного моря.

Nous gardons le cap.



La Marine française a arraisonné ce matin en Méditerranée un nouveau bateau de la flotte fantôme, le Deyna.



La guerre en Iran ne détournera pas la France du soutien à l'Ukraine où la guerre d'agression de la Russie se poursuit.... pic.twitter.com/ZylRHZ8zHw - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026

Операцию провели совместно с союзниками из Великобритании.

По данным французских властей, танкер принадлежит к сети судов, которые используются для транспортировки нефти в обход ограничений. Такие корабли часто меняют флаги, маршруты и регистрацию, чтобы скрыть происхождение груза.

"Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся получить прибыль и финансировать военные усилия России", - отметил Макрон.