Могеріні назвала зміцнення України одним з пріоритетів Євросоюзу

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Стійкість України відповідає колективним європейським інтересам

Глава дипломатії Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила, що зміцнення України є одним з пріоритетів Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Європейської служби зовнішніх дій.

Могеріні відзначила відсутність суперечності між національним інтересом європейських країн та колективними європейськими інтересами.

"Єдиний шлях для ефективного служіння національним інтересам проходить через наші колективні інструменти та політику", - сказала глава дипломатії ЄС, виступаючи в Оксфордському університеті.

За її словами, колективним інтересам Європи і водночас національним інтересам кожної європейської країни відповідає як збереження ядерної угоди з Іраном, так і стійкості в Україні

"Це ж таки стосується економічного зростання в Африці або стійкості України", - додала Могеріні.

Раніше Могеріні заявила, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко представив своїми європейськими колегами в Люксембурзі "задовільний план" врегулювання на Донбасі.

РБК-Україна писало, що за словами Могеріні, Європейський союз за останні п'ять років інвестував в Україну більше, ніж в одному будь-яку країну світу.