Франція, Німеччина і Британія стурбовані рішенням Ірану про збагачення урану до 60%
Уряди Франції, Німеччини і Великобританії, висловили стурбованість у зв'язку з рішенням Ірану про збагачення урану до 60%. Країни також стурбовані планами Ірану встановити тисячу нових центрифуг в місті Натанзі.
Про це йдеться в заяві трьох країн, опублікованому Міністерством закордонних справ Франції.
"Це серйозна подія, тому що виробництво високозбагаченого урану - важливий крок у виробництві ядерної зброї. У Ірану немає реальної громадянської потреби в такому рівні збагачення", - йдеться в заяві.
Країни зазначили, що якщо Іран встановить тисячу нових центрифуг в місті Натанзі, то дана міра значно збільшить здібності іранської сторони у збагаченні урану.
"Ці заяви Ірану викликають особливе жаль, в той час, коли всі учасники СВПД (Спільного всеосяжного плану дій, - ред.) і Сполучені Штати почали предметні дискусії з метою швидкого пошуку дипломатичного рішення для активізації та відновлення СВПД", - йдеться у заяві трьох країн.
Також уряди трьох країн підкреслили, що заяви Ірану суперечать конструктивного духу цих дискусій і закликали Іран "не ускладнювати дипломатичний процес".
Нагадаємо, Іран з 14 квітня планує приступити до збагачення урану до рівня 60%. Для створення ядерної зброї використовується уран зі збагаченням близько 90%.
Раніше повідомлялося, що 11 квітня в Ірані сталася аварія на ядерному об'єкті в Натанзі. Збій в енергосистемі стався через день після запуску нових удосконалених центрифуг для збагачення урану.
Пізніше віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що інцидент є терористичним актом. У Білому домі заявили, що США не причетні до події.