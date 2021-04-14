Франція, Німеччина і Британія стурбовані рішенням Ірану про збагачення урану до 60%

Уряди Франції, Німеччини і Великобританії, висловили стурбованість у зв'язку з рішенням Ірану про збагачення урану до 60% . Країни також стурбовані планами Ірану встановити тисячу нових центрифуг в місті Натанзі.

Про це йдеться в заяві трьох країн , опублікованому Міністерством закордонних справ Франції.

"Це серйозна подія, тому що виробництво високозбагаченого урану - важливий крок у виробництві ядерної зброї. У Ірану немає реальної громадянської потреби в такому рівні збагачення", - йдеться в заяві.

Країни зазначили, що якщо Іран встановить тисячу нових центрифуг в місті Натанзі, то дана міра значно збільшить здібності іранської сторони у збагаченні урану.

"Ці заяви Ірану викликають особливе жаль, в той час, коли всі учасники СВПД (Спільного всеосяжного плану дій, - ред.) і Сполучені Штати почали предметні дискусії з метою швидкого пошуку дипломатичного рішення для активізації та відновлення СВПД", - йдеться у заяві трьох країн.

Також уряди трьох країн підкреслили, що заяви Ірану суперечать конструктивного духу цих дискусій і закликали Іран "не ускладнювати дипломатичний процес".