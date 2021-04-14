Франция, Германия и Британия обеспокоены решением Ирана об обогащении урана до 60%

Правительства Франции, Германии и Великобритании выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана об обогащении урана до 60% . Страны также обеспокоены планами Ирана установить тысячу новых центрифуг в городе Натанзе.

Об этом говорится в заявлении трех стран , опубликованном Министерством иностранных дел Франции.

"Это серьезное событие, потому что производство высокообогащенного урана - важный шаг в производстве ядерного оружия. У Ирана нет реальной гражданской потребности в таком уровне обогащения", - говорится в заявлении.

Страны отметили, что если Иран установит тысячу новых центрифуг в городе Натанзе, то данная мера значительно увеличит способности иранской стороны в обогащении урана.

"Эти заявления Ирана вызывают особенное сожаление, в то время когда все участники СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, - ред.) и Соединенные Штаты начали предметные дискуссии с целью быстрого поиска дипломатического решения для активизации и восстановления СВПД", - говорится в заявлении трех стран.

Также правительства трех стран подчеркнули, что заявления Ирана противоречат конструктивному духу этих дискуссий и призвали Иран "не усложнять дипломатический процесс".