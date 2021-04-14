Франция, Германия и Британия обеспокоены решением Ирана об обогащении урана до 60%
Правительства Франции, Германии и Великобритании выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана об обогащении урана до 60%. Страны также обеспокоены планами Ирана установить тысячу новых центрифуг в городе Натанзе.
Об этом говорится в заявлении трех стран, опубликованном Министерством иностранных дел Франции.
"Это серьезное событие, потому что производство высокообогащенного урана - важный шаг в производстве ядерного оружия. У Ирана нет реальной гражданской потребности в таком уровне обогащения", - говорится в заявлении.
Страны отметили, что если Иран установит тысячу новых центрифуг в городе Натанзе, то данная мера значительно увеличит способности иранской стороны в обогащении урана.
"Эти заявления Ирана вызывают особенное сожаление, в то время когда все участники СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, - ред.) и Соединенные Штаты начали предметные дискуссии с целью быстрого поиска дипломатического решения для активизации и восстановления СВПД", - говорится в заявлении трех стран.
Также правительства трех стран подчеркнули, что заявления Ирана противоречат конструктивному духу этих дискуссий и призвали Иран "не усложнять дипломатический процесс".
Напомним, Иран с 14 апреля планирует приступить к обогащению урана до уровня 60%. Для создания ядерного оружия используется уран с обогащением около 90%.
Ранее сообщалось, что 11 апреля в Иране произошла авария на ядерном объекте в Натанзе. Сбой в энергосистеме произошел спустя день после запуска новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана.
Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является террористическим актом. В Белом доме заявили, что США не причастны к произошедшему.