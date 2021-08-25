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Франція евакуювала з Афганістану понад дві тисячі людей

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Афганістан , Середа 25 серпня 2021 17:18
Франція евакуювала з Афганістану понад дві тисячі людей Фото: Франція вивезла з Афганістану більше двох тисяч громадян (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Офіційний представник уряду Франції, держсекретар Габріель Атталь повідомив, що країні вдалося евакуювати з Афганістану більше двох тисяч людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми евакуювали близько 2,5 тисяч людей, незважаючи на те, що це проходить в дуже складних умовах. Ми ретельно розглядаємо будь-який потенційний ризик, пов'язаний з переміщенням людей, наші розвідслужби виконали чудову роботу", - сказав Атталь.

За його словами, Франція продовжить операцію з евакуації з Кабула "якомога довше".

"Ми будемо продовжувати якомога довше. Через надзвичайну ситуацію на місцях і запланований відхід американських військ, ці евакуації - справжня гонка на час", - додав представник уряду країни.

Нагадаємо, що за останню добу США евакуювали з Афганістану 19 тисяч осіб.

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