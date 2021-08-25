Франція евакуювала з Афганістану понад дві тисячі людей

Офіційний представник уряду Франції, держсекретар Габріель Атталь повідомив, що країні вдалося евакуювати з Афганістану більше двох тисяч людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми евакуювали близько 2,5 тисяч людей, незважаючи на те, що це проходить в дуже складних умовах. Ми ретельно розглядаємо будь-який потенційний ризик, пов'язаний з переміщенням людей, наші розвідслужби виконали чудову роботу", - сказав Атталь.

За його словами, Франція продовжить операцію з евакуації з Кабула "якомога довше".