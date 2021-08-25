Франция эвакуировала из Афганистана более двух тысяч человек

Официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь сообщил, что стране удалось эвакуировать из Афганистана более двух тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы эвакуировали около 2,5 тысяч человек, несмотря на то, что это проходит в очень сложных условиях. Мы тщательно рассматриваем любой потенциальный риск, связанный с перемещением людей, наши разведслужбы проделали замечательную работу", - сказал Атталь.

По его словам, Франция продолжит операцию по эвакуации из Кабула "как можно дольше".