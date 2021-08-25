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Франция эвакуировала из Афганистана более двух тысяч человек

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Афганистан , Среда 25 августа 2021 17:18
Франция эвакуировала из Афганистана более двух тысяч человек Фото: Франция вывезла из Афганистана более двух тысяч граждан (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь сообщил, что стране удалось эвакуировать из Афганистана более двух тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы эвакуировали около 2,5 тысяч человек, несмотря на то, что это проходит в очень сложных условиях. Мы тщательно рассматриваем любой потенциальный риск, связанный с перемещением людей, наши разведслужбы проделали замечательную работу", - сказал Атталь.

По его словам, Франция продолжит операцию по эвакуации из Кабула "как можно дольше".

"Мы будем продолжать как можно дольше. Из-за чрезвычайной ситуации на местах и запланированного ухода американских войск, эти эвакуации - настоящая гонка на время", - добавил представитель правительства страны.

Напомним, что за последние сутки США эвакуировали из Афганистана 19 тысяч человек.

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