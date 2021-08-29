Франція дала можливість сотням афганцям, що залишилися в Кабулі, покинути країну, якщо у них з'явиться така можливість. Подробиці розповів президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

За словами Макрона, Франція дала сотні перепусток афганцям, які поки що не змогли вибратися з Кабула.

"Сотні людей, які залишилися там і були ідентифіковані дипломатичними службами, отримали тимчасовий пропуск "невтручання", що дозволяє їм прибути у Францію в найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.

Це означає, що навіть якщо евакуація з Кабула повітряним транспортом буде завершена з французької сторони, державні служби як і раніше будуть мобілізовані для допомоги людям, яким загрожують таліби.

Макрон також зазначив, що Франція почала дискусії з талібами про гуманітарні операції, які будуть проводитися в Афганістані. Йдеться про проведення цілеспрямованої евакуації афганських мирних жителів.