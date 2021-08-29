Франція дала можливість сотням афганцям, що залишилися в Кабулі, покинути країну
Франція дала можливість сотням афганцям, що залишилися в Кабулі, покинути країну, якщо у них з'явиться така можливість. Подробиці розповів президент Франції Еммануель Макрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
За словами Макрона, Франція дала сотні перепусток афганцям, які поки що не змогли вибратися з Кабула.
"Сотні людей, які залишилися там і були ідентифіковані дипломатичними службами, отримали тимчасовий пропуск "невтручання", що дозволяє їм прибути у Францію в найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.
Це означає, що навіть якщо евакуація з Кабула повітряним транспортом буде завершена з французької сторони, державні служби як і раніше будуть мобілізовані для допомоги людям, яким загрожують таліби.
Макрон також зазначив, що Франція почала дискусії з талібами про гуманітарні операції, які будуть проводитися в Афганістані. Йдеться про проведення цілеспрямованої евакуації афганських мирних жителів.
За даними президента Франції, з 17 серпня французи евакуювали літаком 2 834 людини, в тому числі понад 2600 афганців.
Нагадаємо, що Франція офіційно вже закінчила евакуацію з Афганістану. Однак країна продовжує переговори з талібами з цього питання.
Раніше повідомлялося, що в Афганістані очікують нового теракту. Про це попередив Байден.