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Франція дала можливість сотням афганцям, що залишилися в Кабулі, покинути країну

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Франція, Неділя 29 серпня 2021 00:06
Франція дала можливість сотням афганцям, що залишилися в Кабулі, покинути країну Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франція дала можливість сотням афганцям, що залишилися в Кабулі, покинути країну, якщо у них з'явиться така можливість. Подробиці розповів президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами Макрона, Франція дала сотні перепусток афганцям, які поки що не змогли вибратися з Кабула.

"Сотні людей, які залишилися там і були ідентифіковані дипломатичними службами, отримали тимчасовий пропуск "невтручання", що дозволяє їм прибути у Францію в найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.

Це означає, що навіть якщо евакуація з Кабула повітряним транспортом буде завершена з французької сторони, державні служби як і раніше будуть мобілізовані для допомоги людям, яким загрожують таліби.

Макрон також зазначив, що Франція почала дискусії з талібами про гуманітарні операції, які будуть проводитися в Афганістані. Йдеться про проведення цілеспрямованої евакуації афганських мирних жителів.

За даними президента Франції, з 17 серпня французи евакуювали літаком 2 834 людини, в тому числі понад 2600 афганців.

Нагадаємо, що Франція офіційно вже закінчила евакуацію з Афганістану. Однак країна продовжує переговори з талібами з цього питання.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані очікують нового теракту. Про це попередив Байден.

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Франція Афганистан
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