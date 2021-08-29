Франция дала возможность сотням афганцам, оставшимся в Кабуле, покинуть страну, если у них появится такая возможность. Подробности рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По словам Макрона, Франция дала сотни пропусков афганцам, которе пока что не смогли выбраться из Кабула.

"Сотни людей, которые остались там и были идентифицированы дипломатическими службами, получили временный пропуск "невмешательства", разрешающий им прибыть во Францию ​​в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Это значит, что даже если эвакуация из Кабула воздушным транспортом будет завершена с французской стороны, государственные службы по-прежнему будут мобилизованы для помощи людям, которым угрожают талибы.

Макрон также отметил, что Франция начала дискуссии с талибами о гуманитарных операциях, которые будут проводиться в Афганистане. Речь идет о проведении целенаправленной эвакуации афганских мирных жителей.