Франция дала возможность сотням афганцам, оставшимся в Кабуле, покинуть страну
Франция дала возможность сотням афганцам, оставшимся в Кабуле, покинуть страну, если у них появится такая возможность. Подробности рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По словам Макрона, Франция дала сотни пропусков афганцам, которе пока что не смогли выбраться из Кабула.
"Сотни людей, которые остались там и были идентифицированы дипломатическими службами, получили временный пропуск "невмешательства", разрешающий им прибыть во Францию в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.
Это значит, что даже если эвакуация из Кабула воздушным транспортом будет завершена с французской стороны, государственные службы по-прежнему будут мобилизованы для помощи людям, которым угрожают талибы.
Макрон также отметил, что Франция начала дискуссии с талибами о гуманитарных операциях, которые будут проводиться в Афганистане. Речь идет о проведении целенаправленной эвакуации афганских мирных жителей.
По данным президента Франции, с 17 августа французы эвакуировали самолетом 2 834 человека, в том числе более 2600 афганцев.
Напомним, что Франция официально уже закончила эвакуацию из Афганистана. Однако страна продолжает переговоры с талибами по этому вопросу.
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