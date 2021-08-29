ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Франция дала возможность сотням афганцам, оставшимся в Кабуле, покинуть страну

Новина українською →
Франция, Воскресенье 29 августа 2021 00:06
Франция дала возможность сотням афганцам, оставшимся в Кабуле, покинуть страну Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франция дала возможность сотням афганцам, оставшимся в Кабуле, покинуть страну, если у них появится такая возможность. Подробности рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По словам Макрона, Франция дала сотни пропусков афганцам, которе пока что не смогли выбраться из Кабула.

"Сотни людей, которые остались там и были идентифицированы дипломатическими службами, получили временный пропуск "невмешательства", разрешающий им прибыть во Францию ​​в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Это значит, что даже если эвакуация из Кабула воздушным транспортом будет завершена с французской стороны, государственные службы по-прежнему будут мобилизованы для помощи людям, которым угрожают талибы.

Макрон также отметил, что Франция начала дискуссии с талибами о гуманитарных операциях, которые будут проводиться в Афганистане. Речь идет о проведении целенаправленной эвакуации афганских мирных жителей.

По данным президента Франции, с 17 августа французы эвакуировали самолетом 2 834 человека, в том числе более 2600 афганцев.

Напомним, что Франция официально уже закончила эвакуацию из Афганистана. Однако страна продолжает переговоры с талибами по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в Афганистане ожидают нового теракта. Об этом предупредил Байден.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Афганистан
NEWS
Боевики совершили очередной обстрел на Донбассе, ранили еще двух военных
Боевики совершили очередной обстрел на Донбассе, ранили еще двух военных
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес