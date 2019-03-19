У Франції заборонять акції "жовтих жилетів" у центрі Парижа

Фото: Едуар Філіпп (flickr.com/bellissimo54)

Після актів вандалізму акції заборонять на Єлисейських полях та в деяких інших районах

Французька влада має намір заборонити акції протесту в центрі Парижу, через посиленням насильства з боку учасників протестів "жовтих жилетів". Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема у Парижі заборонять акції на Єлисейських полях та в деяких інших районах після того, як на минулих вихідних там мали місце акти вандалізму.

"З наступної суботи і кожного разу, коли це буде необхідно, ми заборонятимемо демонстрації від імені "жовтих жилетів" у районах, що найбільше постраждали, як тільки дізнаємося, що там будуть присутні екстремісти із намірами вчиняти насильство", - заявив Філіпп.

Прем’єр уточнив, що, якщо такі акції попри заборону розпочнуться, то поліція розганятиме їх.

Зазначається, що через випадки насильства під час останніх протестів у відставку був змушений піти керівник поліції Парижа Мішель Дельпує.

Філіпп повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон на щотижневій зустрічі уряду 20 березня має намір призначити новим шефом поліції Парижа префекта департаменту Жиронда Дідьє Лаллеманта.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп представив у понеділок план з боротьбі з заворушеннями після поновлення протестів у Франції.

Президент Еммануель Макрон повернувся в Париж на кризову зустріч з міністрами, на якій він наказав швидко ухвалювати рішення, "щоб це більше не повторпилося".