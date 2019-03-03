У Франції затримали понад 40 мігрантів

Мігранти незаконно потрапили на борт одного із суден в порту Кале

Французские правоохранители задержали 44 мигранта, которые незаконно поднялись на борт одного из судов в порту префектуры Па-де-Кале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, ночью субботы, 2 марта, 44 мигранта незаконно попали на территорию портового района и поднялись на борт парома, который прибыл из Дувра (Британия).

Отмечается, что мигрантов задержали и доставили в штаб-квартиру полиции Кале.

Кроме того, правоохранители продолжили обыск судна утром воскресенья, 3 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 февраля парламент Дании принял закон, который предусматривает переход от интеграции к будущей репатриации в подходе к беженцам с квотами ООН и другим лицам, которые не имеют постоянного статуса.

Ранее РБК-Украина писало, что Германия усилила законодательство о предоставлении убежища. По новым правилам, мигранты, уже получившие убежище, должны в течение трех лет сотрудничать с властью при проверках.

Добавим, что власти Италии позволили 47 мигрантам, которых спасли в Средиземном море судном немецкой правозащитной организации Sea Watch, сойти на берег. Спасенных мигрантов, кроме Италии, согласились принять еще 6 стран Евросоюза.