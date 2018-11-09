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Німеччина посилила законодавство щодо надання притулку

Новини » Політика    09.11.2018 - 09:33
Ілюстративне фото (UNHCR Paula Bronstein)
Ілюстративне фото (UNHCR Paula Bronstein)

Шукачів статусу біженця зобов'язали брати участь у перевірці їх клопотань

Шукачі статусу біженця в Німеччині будуть зобов'язані активно сприяти перевірці їх клопотань про надання притулку. Відповідний законопроект парламент ФРН ухвалив у четвер, 8 листопада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, рішення підтримали правляча коаліція, а також ліберальна Вільна демократична партія і праві популісти з "Альтернативи для Німеччини".

При цьому представники Лівої партії "Союз-90"/"зелені" виступили проти.

Досі обов'язок співпрацювати з Федеральним відомством з міграції та біженців (BAMF) існувала тільки при подачі клопотання про надання притулку, але не при подальшій перевірці правомірності вже прийнятого рішення про визнання статусу біженця.

Однак у майбутньому, навіть ті, хто вже отримав відповідний статус, при перевірках, які можливі протягом трьох років, повинні всіляко співпрацювати з владою і надавати за їх запитом необхідні документи. В іншому випадку мігрантам загрожує грошовий штраф або тюремне ув'язнення.

Також зазначається, що до 2020 року повторно вивчать майже 800 тисяч рішень.

"Після зміни законодавства влада зможе ретельно вивчити, чи є правильними видані спочатку рішення. Це дозволить підвищити якість процедур, пов'язаних з наданням притулку", - заявив міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеєгофер.

Нагадаємо, з початку 2018 року до Німеччини прибули понад 100 тисяч біженців

Додамо, у Німеччині вважаються зниклими безвісти майже 3500 дітей біженців.

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