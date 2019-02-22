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Парламент Данії схвалив нову політику щодо біженців

Новини » Політика    22.02.2019 - 13:52
Парламент Данії схвалив нову політику щодо біженців
Фото: парламент Данії (ft.dk)

Раніше законодавство розкритикувало гуманітарні організації

Парламент Данії 22 лютого прийняв закон, який передбачає перехід від інтеграції до майбутньої репатріації в підході до біженців з квотами ООН та іншим особам, які не мають постійного статусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Повідомляється, що антиімміграційна Данська народна партія та соціал-демократи проголосували за законодавство, яке раніше розкритикували гуманітарні організації. При цьому зазначимо, що соціал-демократи проголосували за цей законопроект, незважаючи на не згоду з його частинами, наприклад, про зменшення соціальної допомоги по інтеграції, яку виплачують людям, що отримали притулок. Інші опозиційні партії критикували нові правила.

Зокрема, міністр з питань імміграції та інтеграції Данії Інгер Стойберг сказала, що не знає, скільки біженців будуть повернуті до країн походження.

"Ми очікуємо відчутного ефекту. Але це, очевидно, не те, що можна оцінити кількісно", - сказала вона.

Нагадаємо, Німеччина посилила законодавство щодо надання притулку. За новими правилами, мігранти, які вже отримали притулок, повинні протягом трьох років співпрацювати з владою при перевірках.

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