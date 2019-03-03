У Франції затримали понад 40 мігрантів

Фото: мігранти в Європі (twitter.com/Human Rights Watch)

Мігранти незаконно потрапили на борт одного із суден в порту Кале

Французькі правоохоронці затримали 44 мігрантів, які незаконно піднялися на борт одного із суден в порту префектури Па-де-Кале. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, вночі суботи, 2 березня, 44 мігранта незаконно потрапили на територію портового району та піднялися на борт порома, який прибув з Дувра (Британія).

Зазначається, що мігрантів затримали та доправили у штаб-квартиру поліції Кале.

Крім того, правоохоронці продовжили обшук судна вранці неділі, 3 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 22 лютого парламент Данії прийняв закон, який передбачає перехід від інтеграції до майбутньої репатріації в підході до біженців з квотами ООН та іншим особам, які не мають постійного статусу.

Раніше РБК-Україна писало, що Німеччина посилила законодавство щодо надання притулку. За новими правилами, мігранти, які вже отримали притулок, повинні протягом трьох років співпрацювати з владою при перевірках.

Додамо, що влада Італії дозволила 47 мігрантам, яких врятували у Середземному морі судном німецької правозахисної організації Sea Watch, зійти на берег. Врятованих мігрантів, крім Італії, погодилися прийняти ще 6 країн Євросоюзу.