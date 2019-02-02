У Франції затримали 14 учасників руху "жовтих жилетів"

Фото: протести "жовтих жилетів" у Франції (AFP)

Правоохоронці проводять перевірки учасників протесту

У французькій Валенсії поліція затримала 14 учасників руху "жовтих жилетів", які вийшли сьогодні, 2 лютого 2019, на чергову антиурядову акцію протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, в ході обшуків та перевірок учасників акції протесту правоохоронці затримали 14 осіб, у яких виявили та вилучили зброю та заборонені предмети.

Нагадаємо, що сьогодні у Франції розпочалися нові антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". Протестувальники збираються в Парижі вшанувати поранених під час сутичок з правоохоронцями учасників руху. Від початку протестів "жовтих жилетів" у Франції в результаті інцидентів пов'язаних з акціями загинули 10 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції поліцейським дозволили стріляти на мітингах гумовими набоями. Державна рада Франції відхилила вимогу заборонити поліцейським використовувати гранатомети (LBD), що стріляють гумовими кулями і снарядами, під час акцій "жовтих жилетів".

Нагадаємо, у Парижі відбувся мітинг "червоних шарфів" на противагу руху "жовтих жилетах". Його прихильники виступили проти насильницьких методів, які застосовують учасники руху "жовтих жилетів".