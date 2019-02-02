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У Франції почалися нові акції "жовтих жилетів"

Новини » Політика    02.02.2019 - 13:03
У Франції почалися нові акції "жовтих жилетів"
Фото: протести в Парижі (twitter.com/CGTNOfficial)

Протестуючі мають намір вшанувати постраждалих під час акцій

У Франції в суботу, 2 лютого, почалася нова хвиля антиурядових акцій "жовтих жилетів", які хочуть утримати тиск на уряд президента Эммануэла Макрона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Протестувальники збираються в Парижі вшанувати "жовтих жилетів", які були поранені під час сутичок з правоохоронцями.

За повідомленням влади, під час акцій протесту з 17 листопада 2018 року близько 2000 осіб отримали поранення. Також відомо про 10 загиблих під час дорожніх інцидентів, які пов'язані з діями "жовтих жилетах".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції поліцейським дозволили стріляти на мітингах гумовими снарядами. Державна рада Франції відхилив вимогу заборонити поліцейським використовувати гранатомети (LBD), що стріляють гумовими кулями і снарядами, під час акцій "жовтих жилетів".

Нагадаємо, у Парижі відбувся мітинг "червоних шарфів" на противагу руху "жовтих жилетах". Мітинг отримав назву "червоних шарфів", а його прихильники таким чином виступили проти насильницьких методів учасників руху "жовтих жилетів".

 

 

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