Протести у Франції: "жовті жилети" підпалили Банк Франції

Близько тисячі людей протестували сьогодні у Руані
У Руані (Франція) "жовті жилети" підпалили двері Банку Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням France Info.
Як повідомляється, близько тисячі людей протестували сьогодні у Руані.
"Приміщення Банку Франції в Руані було підпалено під час демонстрації "жовтих жилетів". Пожежники повідомили, після того, як загасили пожежу, що були пошкодженні двері будівлі", - сказано у повідомлені.
À #Rouen les #giletsjaunes ont renversé des poubelles destinées au verre avant d’y mettre le feu pic.twitter.com/bv6Z8KkRwN— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) December 29, 2018
Encore un feu de poubelles devant l’arrêt de bus de la cathédrale #Rouen #GiletsJaunes pic.twitter.com/HKcUlps3j1— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) December 29, 2018
Про постраждалих у результаті пожежі інформації немає.
Une banque a subi le mouvement des #GiletsJaunes à #Rouen pic.twitter.com/ibNUtGYb4C— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) December 29, 2018
Нагадаємо, сьогодні в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів".
Раніше, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд по автомагістралях і підпалили їх. Оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes заявив, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів.
Раніше РБК-Україна писало, що в Парижі активисти організації "жовті жилети" планують посилити протести на Новий рік.