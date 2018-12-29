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Протести у Франції: "жовті жилети" підпалили Банк Франції

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 20:40
Протести у Франції: "жовті жилети" підпалили Банк Франції
Фото: протести "жовтих жилетів" (twitter.com/RBaheux)

Близько тисячі людей протестували сьогодні у Руані

У Руані (Франція) "жовті жилети" підпалили двері Банку Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням France Info.

Як повідомляється, близько тисячі людей протестували сьогодні у Руані.

"Приміщення Банку Франції в Руані було підпалено під час демонстрації "жовтих жилетів". Пожежники повідомили, після того, як загасили пожежу, що були пошкодженні двері будівлі", - сказано у повідомлені.

Про постраждалих у результаті пожежі інформації немає.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів".

Раніше, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд по автомагістралях і підпалили їх. Оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes заявив, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Парижі активисти організації "жовті жилети" планують посилити протести на Новий рік.

 

 

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