Протести у Франції: "жовті жилети" підпалили Банк Франції

Фото: протести "жовтих жилетів" (twitter.com/RBaheux)

Близько тисячі людей протестували сьогодні у Руані

У Руані (Франція) "жовті жилети" підпалили двері Банку Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням France Info.

Як повідомляється, близько тисячі людей протестували сьогодні у Руані.

"Приміщення Банку Франції в Руані було підпалено під час демонстрації "жовтих жилетів". Пожежники повідомили, після того, як загасили пожежу, що були пошкодженні двері будівлі", - сказано у повідомлені.

À #Rouen les #giletsjaunes ont renversé des poubelles destinées au verre avant d’y mettre le feu pic.twitter.com/bv6Z8KkRwN — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) December 29, 2018

Encore un feu de poubelles devant l’arrêt de bus de la cathédrale #Rouen #GiletsJaunes pic.twitter.com/HKcUlps3j1 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) December 29, 2018

Про постраждалих у результаті пожежі інформації немає.

Une banque a subi le mouvement des #GiletsJaunes à #Rouen pic.twitter.com/ibNUtGYb4C — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) December 29, 2018

Нагадаємо, сьогодні в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів".

Раніше, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд по автомагістралях і підпалили їх. Оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes заявив, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Парижі активисти організації "жовті жилети" планують посилити протести на Новий рік.