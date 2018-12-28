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"Жовті жилети" планують посилити протести на Новий рік

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 14:53
"Жовті жилети" планують посилити протести на Новий рік
Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Протести пройдуть в Парижі, Ліоні, Нанті, Тулузі та Бордо

У Парижі (Франція) активисти організації "жовті жилети" планують посилити протести на Новий рік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на France 24.

Повідомляється, активісти незадоволені результатами обіцянок президента Еммануеля Макрона щодо збільшення зарплати. Протести також пройдуть в Парижі, Ліоні, Нанті, Тулузі та Бордо.

"Жовті жилети все ще мобілізовані. Мобілізація продовжиться в найближчі дні, незважаючи на те, що уряд демонтувало в останні 10 днів значну частину точок блокування", - розповіла представниця "жовтих жилетах" Летиція Деваль.

Очікується, що нові протести в Парижі пройдуть "мирно і святково", про що "жовті жилети" повідомляють у соцмережах.

Нагадаємо, кількість жертв у ході акцій протесту "жовтих жилетах" у Франції зросло до 10.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд по автомагістралях і підпалили їх. Оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes заявив, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів.

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Новини України ФранціяпротестЕммануель Макрон
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