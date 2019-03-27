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У Франції три міністри пішли у відставку

Новини » Політика    27.03.2019 - 21:17
У Франції три міністри пішли у відставку
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон заявив, що три міністри покинули уряд Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що три міністри покинули уряд країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Агентство повідомило, що Макрон заявив, що три міністри покинули уряд Франції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр Франції у справах Евросоюза Наталі Луасье подала у відставку з поста для участі у виборах в Європарламенті.

Нагадаємо, раніше міністр спорту Франції, олімпійська чемпіонка Лаура Флессель-Коловіц оголосила про рішення піти у відставку.

Також 28 серпня міністр екології Франції Ніколя Юло оголосив про свою відставку, заявивши про розчарування у зв'язку з відсутністю прогресу в досягненні кліматичних та інших цілей. В Єлисейському палаці повідомили, що новим міністром екології Франції стане колишній депутат від партії "зелених", а нині член президентської партії Франсуа де Рюжи.

У жовтні 2018 року Макрон провів перестановки в уряді, змінивши кількох міністрів, призначивши нового главу МВС. Новим міністром внутрішніх справ призначений Крістоф Кастанье. На цій посаді він замінив Жерара Колломба, який у вересні подав у відставку, щоб балотуватися в мери Ліона.

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