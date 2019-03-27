Во Франции три министра ушли в отставку

Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон заявил, что три министра покинули правительство Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что три министра покинули правительство страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Агентство сообщило, что Макрон заявил, что три министра покинули правительство Франции.

Ранее СМИ сообщали, что министр Франции по делам Евросоюза Натали Луасье подала в отставку с поста для участия в выборах в Европарламенте.

Напомним, ранее министр спорта Франции, олимпийская чемпионка Лаура Флессель-Коловиц объявила о решении уйти в отставку.

Также 28 августа министр экологии Франции Николя Юло объявил о своей отставке, заявив о разочаровании в связи с отсутствием прогресса в достижении климатических и других целей. В Елисейском дворце сообщили, что новым министром экологии Франции станет бывший депутат от партии "зеленых", а ныне член президентской партии Франсуа де Рюжи.

В октябре 2018 года Макрон провел перестановки в правительстве, сменив нескольких министров и назначив нового главу МВД. Новым министром внутренних дел назначен Кристоф Кастанье. На этой должности он заменил Жерара Колломба, который в сентябре подал в отставку, чтобы баллотироваться в мэры Лиона.