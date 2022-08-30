У Франції вважають, що припинення поставок російського газу торкнеться всіх країн ЄС

"Існує ризик, що Росія, яка вже значно скоротила поставки газу, повністю припинить їх. Це б створило труднощі для всіх країн ЄС", - вважає Борн.

При цьому вона зазначила, що у країн Євросоюзу все ще залишається час для того, щоб підготуватися до опалювального сезону.

Борн також в черговий раз закликала населення Франції економити електроенергію.