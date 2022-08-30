"Газпром" призупинив постачання газу до Франції
Російська компанія "Газпром" призупинив постачання газу французькій корпорації Engie.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що поставки припинені у зв'язку з несплатою липневих поставок в повному обсязі.
Зазначимо, раніше французька компанія Engie виступила із заявою, що між сторонами є розбіжності, які стосувалися деяких положень контракту. Саме тому з 30 серпня 2022 року поставки газу мали скоротитися.
Франція менше ніж інші країни Євросоюзу залежить від імпорту газу з Росії, на долю "Газпрому" припадає близько 17%. На даний момент французькі газові компанії домовляються з Алжиром.
Нагадаємо, стало відомо, що "Газпром" зупинить експорт газу по трубопроводу "Північний потік" вже завтра, 31 серпня. Поставки не будуть здійснюватися до 3 вересня.
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