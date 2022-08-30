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"Газпром" призупинив постачання газу до Франції

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Москва, Вівторок 30 серпня 2022 21:46
"Газпром" призупинив постачання газу до Франції Фото: російський "Газпром" зупинив постачання газу до Франції (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російська компанія "Газпром" призупинив постачання газу французькій корпорації Engie.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що поставки припинені у зв'язку з несплатою липневих поставок в повному обсязі.

Зазначимо, раніше французька компанія Engie виступила із заявою, що між сторонами є розбіжності, які стосувалися деяких положень контракту. Саме тому з 30 серпня 2022 року поставки газу мали скоротитися.

Франція менше ніж інші країни Євросоюзу залежить від імпорту газу з Росії, на долю "Газпрому" припадає близько 17%. На даний момент французькі газові компанії домовляються з Алжиром.

Нагадаємо, стало відомо, що "Газпром" зупинить експорт газу по трубопроводу "Північний потік" вже завтра, 31 серпня. Поставки не будуть здійснюватися до 3 вересня.

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