UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Франции считают, что прекращение поставок российского газа затронет все страны ЕС

Фото: Элизабет Борн, премьер-министр Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Полное прекращение поставок газа из России, которое все еще остается возможным, создаст более сложную ситуацию для всех стран Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Элизабет Борн в интервью телеканалу TMC.

"Существует риск, что Россия, которая уже значительно сократила поставки газа, полностью прекратит их. Это бы создало трудности для всех стран ЕС", - считает Борн.

При этом она отметила, что у стран Евросоюза все еще остается время для того, чтобы подготовится к отопительному сезону.

Борн также в очередной раз призвала население Франции экономить электроэнергию.

Напомним, ранее стало известно, что российская компания "Газпром" временно остановит экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" уже завтра, 31 августа, рано утром.

Также мы писали, что российская компания "Газпром" приостановила поставки газа французской корпорации Engie.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзФранцияРоссийская Федерация