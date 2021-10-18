У Франції розповіли про шпигуна в Міноборони, який був завербований ГРУ
У Міністерстві оборони Франції в 2017 році на Росію працював шпигун, завербований російською розвідкою. Про це повідомив колишній директор Служби зовнішньої розвідки Франції (DGSE) Бернар Бажоле.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Французьке онлайн-видання Mediapart опублікувало інформацію, згідно з якою у 2017 році шпигун ГРУ завербував "крота" в кабінеті Жан-Іва Ле Дріана, який тоді був міністром оборони Франції під головуванням Франсуа Олланда.
Колишній директор Служби зовнішньої розвідки Бажоле в ефірі телеканалу "France 5" підтвердив цю інформацію.
"Дійсно, коли я був генеральним директором із зовнішньої безпеки, я довів це до відома керівника", - сказав він.
Він також зазначив, що французька влада недооцінювала довгий час шпигунів з Росії та Китаю.
"У попередні роки ми говорили, що все скінчено, після холодної війни нам більше не потрібно витрачати свій час на шпигунів, яких більше не існує (...) пріоритетом є справи тероризму. Проте ми бачимо, що шпигунська діяльність взагалі не припинилася", - сказав він.
Нагадаємо, що нещодавно російського шпигуна викрили в Німеччині. У його квартирі знайшли шеврон"Беркута".