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У Франції розповіли про шпигуна в Міноборони, який був завербований ГРУ

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Франція, Понеділок 18 жовтня 2021 05:37
У Франції розповіли про шпигуна в Міноборони, який був завербований ГРУ Фото: у Міноборони Франції на Росію працював шпигун (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Міністерстві оборони Франції в 2017 році на Росію працював шпигун, завербований російською розвідкою. Про це повідомив колишній директор Служби зовнішньої розвідки Франції (DGSE) Бернар Бажоле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Французьке онлайн-видання Mediapart опублікувало інформацію, згідно з якою у 2017 році шпигун ГРУ завербував "крота" в кабінеті Жан-Іва Ле Дріана, який тоді був міністром оборони Франції під головуванням Франсуа Олланда.

Колишній директор Служби зовнішньої розвідки Бажоле в ефірі телеканалу "France 5" підтвердив цю інформацію.

"Дійсно, коли я був генеральним директором із зовнішньої безпеки, я довів це до відома керівника", - сказав він.

Він також зазначив, що французька влада недооцінювала довгий час шпигунів з Росії та Китаю.

"У попередні роки ми говорили, що все скінчено, після холодної війни нам більше не потрібно витрачати свій час на шпигунів, яких більше не існує (...) пріоритетом є справи тероризму. Проте ми бачимо, що шпигунська діяльність взагалі не припинилася", - сказав він.

Нагадаємо, що нещодавно російського шпигуна викрили в Німеччині. У його квартирі знайшли шеврон"Беркута".

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