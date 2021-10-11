Шпигуни Путіна вкрали формулу для "Супутника V" у AstraZeneca, - The Sun
Фото: російські шпигуни могли вкрасти формулу для "Супутника V" (freepik.com)
Шпигуни російського президента Володимира Путіна вкрали формулу вакцини від коронавірусу у Великобританії. Росія присвоїла формулу вакцини з Оксфорда AstraZeneca і використовувала її для створення власного препарату.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Sun.
За заявою представників Служби безпеки Британії, вони володіють доказами, що один зі шпигунів російського лідера вкрав важливі дані.
"Російський "Супутник" використовує технологію, аналогічну розробленій в Оксфорді вакцині", - передає The Sun.
Міністр внутрішніх справ Британії Деміан Хіндс сказав, що в світі існує державна діяльність, спрямована на промислове і економічне шпигунство.