ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Во Франции рассказали о шпионе в Минобороны, который был завербован ГРУ

Новина українською →
Франция, Понедельник 18 октября 2021 05:37
Во Франции рассказали о шпионе в Минобороны, который был завербован ГРУ Фото: в Минобороны Франции на Россию работал шпион (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Министерстве обороны Франции в 2017 году работал на Россию шпион, завербованный российской разведкой. Об этом сообщил бывший директор Службы внешней разведки Франции (DGSE) Бернар Бажоле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Французское онлайн-издание Mediapart опубликовало информацию, согласно которой в 2017 году шпион ГРУ завербовал "крота" в кабинете Жан-Ива Ле Дриана, который тогда был министром обороны Франции под председательством Франсуа Олланда.

Бывший директор Службы внешней разведки Бажоле в эфире телеканала "France 5" подтвердил эту информацию.

"Действительно, когда я был генеральным директором по внешней безопасности, я довел это до сведения руководителя", - сказал он.

Он также отметил, что французские власти недооценивали долгое время шпионов из России и Китая.

"В предыдущие годы мы говорили, что все кончено, после холодной войны нам больше не нужно тратить свое время на шпионов, которых больше не существует (...) приоритетом являются дела терроризма. Тем не менее мы видим, что шпионская деятельность вообще не прекратилась", - сказал он.

Напомним, что недавно российского шпиона разоблачили в Германии. В его квартире нашли шеврон "Беркута".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Франция ГРУ
NEWS
Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на следующей неделе
Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на следующей неделе
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине