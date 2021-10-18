Во Франции рассказали о шпионе в Минобороны, который был завербован ГРУ

Французское онлайн-издание Mediapart опубликовало информацию, согласно которой в 2017 году шпион ГРУ завербовал "крота" в кабинете Жан-Ива Ле Дриана, который тогда был министром обороны Франции под председательством Франсуа Олланда.

Бывший директор Службы внешней разведки Бажоле в эфире телеканала "France 5" подтвердил эту информацию.

"Действительно, когда я был генеральным директором по внешней безопасности, я довел это до сведения руководителя", - сказал он.

Он также отметил, что французские власти недооценивали долгое время шпионов из России и Китая.

"В предыдущие годы мы говорили, что все кончено, после холодной войны нам больше не нужно тратить свое время на шпионов, которых больше не существует (...) приоритетом являются дела терроризма. Тем не менее мы видим, что шпионская деятельность вообще не прекратилась", - сказал он.