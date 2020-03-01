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У Франції уряд має намір просувати пенсійну реформу в обхід парламенту

Новини » Політика     01.03.2020 - 08:57
У Франції уряд має намір просувати пенсійну реформу в обхід парламенту
Фото: Едуар Філіп (twitter.com-EPhilippePM)

Прем'єр має намір застосувати статтю 49.3 Конституції Франції

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що уряд просуватиме суперечливу пенсійну реформу, запропоновану президентом Еммануелем Макроном, без голосування в парламенті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Таку заяву французький прем'єр зробив після того, як опозиція внесла до законопроєкту понад 40 тисяч правок. Філіп назвав це пасткою для блокування законопроєкту, тому він вдасться до статті 49.3 Конституції, що дозволяє уникнути цього.

"Отримавши 29 лютого дозвіл Ради міністрів, я вирішив покласти на уряд відповідальність за проведення законопроєкту, що встановлює єдину універсальну пенсійну систему. Але не для того, щоб покласти край будь-яким дебатам, а щоб покласти кінець цьому етапу дебатів", - заявив він.

Як відомо, нова пенсійна реформа передбачає заміну понад 40 пенсійних систем, що існують у Франції, на єдину та скорочення мільярдного дефіциту у пенсійних фондах. На фоні масових протестів уряд відмовився від збільшення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада міністрів Франції схвалила проєкт пенсійної реформи Макрона. В уряді заявили, що нова реформа дозволить забезпечити "збалансовану справедливість між поколіннями", а також збільшити захист малозахищеного населення.

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