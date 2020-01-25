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У Франції уряд схвалив суперечливий проєкт пенсійної реформи

Новини » Політика     25.01.2020 - 10:46
У Франції уряд схвалив суперечливий проєкт пенсійної реформи
Фото: протести у Парижі (nbc news)

Надалі пенсійну реформу повинен розглянути парламент Франції

Рада міністрів Франції схвалила проєкт пенсійної реформи, попри акції протесту профспілок, що тривають понад 7 тижнів в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як заявили у французькому уряді, пенсійна реформа, запропонована президентом Еммануелем Макроном, створює "довготривалу та міцну" систему, яка дозволить "забезпечити збалансовану справедливість між поколіннями", а також збільшити захист малозахищеного населення.

Зазначається, що тепер проєкт пенсійної реформи буде передано на розгляд парламенту Франції, який має його затвердити.

Нова пенсійна реформа передбачає заміну понад 40 пенсійних систем, що існують у Франції, на єдину та скорочення мільярдного дефіциту у пенсійних фондах. Однак, на фоні антиурядових протестів уряд відмовився від збільшення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французькі військовослужбовці виступили проти нової пенсійної реформи. Верховна рада військових назвала умови пенсійної реформи неприйнятними та такими, що погіршують армійську модель та умови служби.

Також РБК-Україна писало, 18 січня у Франції поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які вийшли на вулиці Парижа через невдоволення пенсійною реформою, запропонованою президентом Макроном.

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