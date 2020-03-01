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Во Франции правительство намерено продвигать пенсионную реформу в обход парламента

Новости » Политика     01.03.2020 - 08:57
Во Франции правительство намерено продвигать пенсионную реформу в обход парламента
Фото: Эдуар Филипп (twitter.com-EPhilippePM)

Премьер намерен применить статью 49.3 Конституции Франции

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство будет продвигать спорную пенсионную реформу, предложенную президентом Эммануэлем Макроном, без голосования в парламенте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Такое заявление французский премьер сделал после того, как оппозиция внесла в законопроект более 40 тысяч правок. Филипп назвал это ловушкой для блокирования законопроекта, поэтому он прибегнет к статье 49.3 Конституции, что позволяет избежать этого.

"Получив 29 февраля разрешение Совета министров, я решил возложить на правительство ответственность за проведение законопроекта, устанавливающего единую универсальную пенсионную систему. Но не для того, чтобы положить конец любым дебатам, а чтобы положить конец этому этапу дебатов", - заявил он.

Как известно, новая пенсионная реформа предусматривает замену более 40 пенсионных систем, существующих во Франции, на единую и сокращение миллиардного дефицита в пенсионных фондах. На фоне массовых протестов правительство отказалось от увеличения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет министров Франции одобрил проект пенсионной реформы Макрона. В правительстве заявили, что новая реформа позволит обеспечить "сбалансированную справедливость между поколениями", а также увеличить защиту мало защищенного слоя населения.

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Новости Украины Францияпенсионная реформа
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