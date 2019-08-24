У Франції сьогодні відкривається саміт G7

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Саміт стартує у французькому місті Біарріц

Саміт держав "Великої сімки" (G7) відкривається сьогодні у французькому місті Біарріц. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Офіційне відкриття саміту заплановано на 19:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом).

Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня.

Серед тем для обговорення будуть відносини з РФ, ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт і ескалація між Індією і Пакистаном з-за Кашміру.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла, що учасники саміту Групи семи (G7) у французькому Біарріце обговорять такі теми, як відносини з Росією, конфлікт на Україні, ситуацію в Сирії та Лівії, а також пожежі в бразильській Амазонії.

Нагадаємо, лідери країн Великої сімки проведуть екстрені переговори з-за масштабних лісових пожеж у бразильській Амазонії.

Додамо, РБК-Україна писало, що група світових лідерів G7, ймовірно, обговорить на зустрічі в ці вихідні питання про повернення Росії в "Велику сімку", але голосування по цьому питанню малоймовірно.