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На саміті G7 відбудуться екстрені переговори щодо пожеж в Амазонії

Новини » Політика    24.08.2019 - 05:15
На саміті G7 відбудуться екстрені переговори щодо пожеж в Амазонії
Фото: пожежі в Амазонії (twitter.com)

Уряд Бразилії звинувачують у недостатності заходів з гасіння масштабних пожеж

Лідери країн Великої сімки (G7) проведуть екстрені переговори через масштабні лісові пожежі в бразильській Амазонії під час саміту в Біарріці (Франція), який розпочнеться у суботу, 24 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання, питання пожеж у Амазонії було внесене до порядку денного саміту G7 з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона.

Його пропозицію підтримав прес-секретар німецького уряду Штеффен Зайберт, який підкреслив, що пожежі в Амазонії є загрозою всьому світу.

"Масштаби пожеж у басейні Амазонки шокують і загрожують не лише Бразилії та іншим постраждалим країнам, а й усьому світу", - заявив він.

Також повідомляється, що Франція та Ірландія пригрозили заблокувати ухвалення всеосяжного торгового договору між Євросоюзом і країнами Меркосур, якщо влада Бразилії не вживе заходів з більш активного гасіння лісових пожеж у лісах Амазонії.

У п'ятницю ввечері президент Бразилії Жаїр Болсонару в телевізійній промові висловив "глибоку любов і повагу" до Амазонії, але применшив як значення пожеж, так і відповідальність його адміністрації за них.

Нагадаємо, в Бразилії в 2019 році зафіксували рекордну кількість пожеж - протягом року на території бразильських Дощових лісів Амазонії сталося понад 75 тис. загорянь.

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Новини України пожежаБразилияG7
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