У Франції перепишуть закон про фото з поліцейськими, який спровокував протести

Французький уряд вирішив переписати частину суперечливого законопроекту, який передбачає заборону поширювати фотографії з поліцейськими. Таке рішення ухвалили на тлі нещодавніх масових протестів у країні.
Про це повідомляє телеканал Euronews.
Стаття, яка є частиною закону про
Через масові протести французький уряд запропонує "повністю переписаний" текст скандальної статті.
"Ми знаємо, що сумніви все ще зберігаються. Ми повинні розвіяти ці сумніви", - цитує телеканал заяву лідера президентської партії
Нагадаємо, цими вихідними у Франції пройшли масові антиурядові протести через скандальний законопроект щодо фотографування поліцейських. В районі площі Бастилії між протестувальниками та поліцією сталися сутички, в ході яких проти демонстрантів застосували водомети.
Як писало РБК-Україна, в результаті сутичок під час протестів у Франції постраждали 37 поліцейських.