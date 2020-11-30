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У Франції перепишуть закон про фото з поліцейськими, який спровокував протести

Автор: Дмитро Левицький

Французький уряд вирішив переписати частину суперечливого законопроекту, який передбачає заборону поширювати фотографії з поліцейськими. Таке рішення ухвалили на тлі нещодавніх масових протестів у країні.

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Про це повідомляє телеканал Euronews.

Стаття, яка є частиною закону про

Через масові протести французький уряд запропонує "повністю переписаний" текст скандальної статті.

"Ми знаємо, що сумніви все ще зберігаються. Ми повинні розвіяти ці сумніви", - цитує телеканал заяву лідера президентської партії

Нагадаємо, цими вихідними у Франції пройшли масові антиурядові протести через скандальний законопроект щодо фотографування поліцейських. В районі площі Бастилії між протестувальниками та поліцією сталися сутички, в ході яких проти демонстрантів застосували водомети.

Як писало РБК-Україна, в результаті сутичок під час протестів у Франції постраждали 37 поліцейських.

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