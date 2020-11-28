Протести в Парижі: число затриманих зросло

Фото: поліція в Парижі (twitter.com/prefpolice)

У французькій столиці Парижі в ході акції протесту поліцейські затримали 46 учасників демонстрацій. Їх затримали за насильницькі дії щодо правоохоронних органів.

Про це повідомляє прес-служба Управління поліції Парижа в Twitter.

"Було вироблено 46 затримань за насильницькі дії відносно правоохоронних органів, руйнування, носіння забороненої зброї і так далі", - йдеться в повідомленні.

#Paris #France

Rioters set fire to the Bank of Paris building during a demonstration against police violence that turned into a violent riot.



: Lucas RTpic.twitter.com/lUWd1wlaTn — Shane B. Murphy (@shanermurph) November 28, 2020

Protests in #Paris over a new law which bans filming the Police.pic.twitter.com/TvcD6WQ7z8 — SANA. (@sanaonline__), November 28, 2020

Нагадаємо, 28 листопада в Парижі відновилися акції протестів проти ініціативи про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими.

В районі площі Бастилії почалися сутички з правоохоронцями, після чого демонстранти почали палити автомобілі, будували барикади, а також закидали поліцейських пляшками і феєрверками. Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети.

Під час протестів постраждали 37 поліцейських. Всього в акції брали участь понад 46 тисяч осіб.

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен засудив насильство проти правоохоронців.

Зазначимо, що згідно з законопроектом "про глобальної безпеки", за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро.